СМИ узнали о переназначении Новака главой Минэнерго РФ

Глава министерства энергетики РФ Александр Новак сохранит портфель в новом составе правительства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, переназначение Новака обусловлено успехом проведенной им работы по сделке ОПЕК+, которая позволила стабилизировать мировые цены на нефть, плодотворными переговорами с Киевом о поставках электроэнергии в Крым и эффективной работой с Евросоюзом по оплате поставляемого на Украину российского газа.

«Ъ» приводит мнение экспертов о том, что многие ожидали назначения Новака на пост вице-премьера, курирующего энергетику, но для главы правительства Дмитрия Медведева он важнее на позиции профильного министра, которому предстоит реализовывать масштабные энергетические проекты в Крыму и Тамани.

Новак руководит Минэнерго РФ с 2012 года. По мнению Медведева, курировать энергетику в статусе вице-премьера в новом правительстве мог бы Дмитрий Козак (которому также планируется поручить контроль над промышленностью).