СМИ узнали о выходе казаков на поиски Telegram в чужих смартфонах

В казачьем войске Краснодарского края сформированы специальные дружины, которые будут «бороться за информационную безопасность России», пишет «Федеральная пресса».

Задачей дружинников-добровольцев, по мысли кубанских властей, станет проверка смартфонов местных жителей на наличие запрещенного Роскомнадзором мессенджера Telegram и сервисов для обхода его блокировки – например, Tor и VPN.

По данным издания, члены дружин наделены правом останавливать для проверки любых прохожих.

«Кубанское казачество всегда стояло и будет стоять на страже интересов государства. Мы не могли оставить без внимания такое важное событие, как блокировка вражеского мессенджера Telegram, разлагающего русское общество. Мы не позволим различным террористическим организациям и наркоторговцам прятаться за ширмой анонимности», – прокомментировал нововведение атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда (цитата по ИА «Панорама»).

По его словам, законопослушному человеку нечего скрывать, поэтому «можно уверенно сказать, если у человека на телефоне установлен Telegram — он либо террорист, либо по неосведомленности не знает об угрозе, исходящей от него». В обоих случаях, отметил Долуда, уместны «добровольно-принудительные беседы представителей казачьих дружин с гражданами».

Между тем пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила о появлении мессенджера «Православная станица», которым предлагается заменить заблокированный Telegram.