СМИ заподозрили 41-летнюю Диану Крюгер в беременности

Диана Крюгер

Каннский кинофестиваль каждый день преподносит сюрпризы: то акции протеста, то смелые наряды на красной дорожке. На этот раз все обсуждают 41-летнюю Диану Крюгер, которая спровоцировала слухи о беременности, появившись на премьере фильма Le Grand Bain вчера вечером. Разглядывая пышное платье актрисы, многие обратили внимание, что формы звезды немного изменились, и решили, что она ждет ребенка.

Диана Крюгер

Подтверждений или опровержений этих слухов пока нет, но — странное совпадение — в последнее время Крюгер действительно выбирает исключительно те наряды, которые не подчеркивают фигуру, а скрывают. Разумеется, это лишь подстегивает воображение любопытных, но гадать, действительно ли она беременна или нет, придется недолго — такие вещи голливудским звездам обычно не удается держать в секрете.

Диана Крюгер, Met Gala

Диана Крюгер, Каннский кинофестиваль

Напомним, Диана Крюгер сейчас встречается с 49-летним актером Норманом Ридусом, известным по сериалу "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead). К нему она ушла от Джошуа Джексона после 10 лет отношений. Для Крюгер ребенок, если она и правда его ждет, станет первым, а вот у ее бойфренда Ридуса уже есть сын — 18-летний Мингус от модели Хелены Кристенсен, с которой Норман когда-то встречался.

Диана Крюгер и Норман Ридус

Как вы считаете, Диана Крюгер беременна?

Диана Крюгер и Джошуа ДжексонДа, это уже заметноНет, пустые слухиНе знаю, но люблю ставить диагноз по фото