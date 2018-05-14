Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери

Дональд и Мелания Трамп

Западные СМИ снова обсуждают отношения американского президента и первой леди, а все потому, что Дональд Трамп забыл поздравить Меланию с Днем матери, который в США отмечали в минувшее воскресенье. Причем не просто забыл, а проигнорировал жену в публичной речи: поздравляя граждан с праздником, Трамп вспомнил о своей матери, но не о матери своего сына.

Дорогие граждане, сегодня один из самых важных дней в году — День матери. Своей силой наша страна обязана матерям, которые с первых дней нашей республики дарили нам свою любовь, храбрость и беззаветную преданность.

Моя мать Мэри Маклауд была потрясающим человеком. Она приехала из Шотландии и встретила моего отца, когда была совсем юной. Они поженились и прожили в браке много-много лет. Я очень многому научился у своей матери. Она была невероятной: добрая, любящая, умная, она могла быть и жесткой, если того требовалось, но всегда оставалась хорошим человеком,

— заявил Дональд Трамп в видеообращении в Twitter.

Дональд и Мелания Трамп

Конечно, все сразу же обратили внимание, что о жене и матери его 12-летнего сына Бэррона президент не сказал ни слова. Простой забывчивостью, уверены интернет-пользователи, такое не объяснить, ведь в мире большой политики, где целая команда работает над каждым выступлением президента и где нужно уметь читать между строк, не бывает такого, чтобы о жене можно было "забыть" (тем более что в прошлом году Трамп Меланию поздравлял). Значит, супруги снова в ссоре, считают люди. На это указывает и тот факт, что этот День матери 71-летний Дональд и 48-летняя Мелания проводят по отдельности: он отдыхает на гольф-курорте, она вместе с сыном гостит в Нью-Йорке.

В чем же причина нового конфликта? Похоже, история с изменами президента никак не уляжется: после того как стало известно об интрижках Трампа с порнозвездами, и без того не самые хорошие отношения супругов стали еще напряженнее. Да, на публике Дональд и Мелания еще держат лицо, но, как видим, они все чаще позволяют себе колкости в адрес друг друга...

Дональд и Мелания Трамп

Мелания Трамп