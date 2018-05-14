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Соцсети: В морг Донецка по ночам свозят трупы боевиков


Добавлено: 14 май 2018 в 00:47, Категория: Украина

Сторонники боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой области сообщают, что главари «ДНР» распространяют дезинформацию и не информируют о серьезных потерях в рядах наемников. Об этом говорится в обсуждениях в социальных сетях.

«Засыпали дезой людей, пиарят бойцов ВСН, а ночью в морг Донецка трупы привозят бойцов наших и еще ночную смену врачей запугали чтоб рты на замок. Уроды», — пишут пользователи.

Речь идет о потерях, которые боевики несут под Горловкой, где продолжаются интенсивные боевые действия. «Тут вчера кто-то писал о поголовье горловских раненных орков и орках в морге. Скорее всего все так и есть», — отметил один из комментаторов.

По данным врача Александра Чернова, в Горловке станция переливания крови впервые запросила помощи у Донецка. «В ГБ № 2 с вечера 8 мая минимум 15 нелегкораненых орков. В морге минимум 7 трупов», — написал он.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.


Фото:
Соцсети: В морг Донецка по ночам свозят трупы боевиков

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Добавлено: 14 май 2018 в 00:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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