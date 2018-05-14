Соколов заявил о намерении РФ обсудить с США тему авиаперелётов

Официальная Москва рассчитывает в ближайшее время на переговоры с американской стороной по авиасообщению, заявил исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов, передаёт ТАСС.

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По словам чиновника, позиция России будет взвешенной, так как будет базироваться на национальных интересах и исходить из задачи развития транспортной отрасли.

Авиационные власти двух стран, а также американские авиакомпании до конца текущего года должны подписать соглашение о транзите через российскую территорию, отметил и.о. главы Минтранса.

«Там (в соглашении. — Прим. ред.) должны быть достигнуты определённые договоренности, которые, безусловно, должны устроить как с политической, так и с экономической точки зрения нашу страну и нашу транспортную отрасль», — заключил Соколов.

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