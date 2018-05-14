Солнце погибнет через сто лет: исследователи нашли признаки, свидетельствующие об угасании светила

Независимые исследователи, занимающиеся изучением космических объектов, выдвинули невероятную теорию, согласно которой наше Солнце погибнет всего через сто лет. Эксперты нашли признаки, которые говорят о скором угасании светила.

По мнению уфолога Дмитрия Шихова, постепенному угасанию Солнца предшествует исчезновение пятен на его поверхности. Исследователь считает, что Солнце уже находится в процессе умирания и светить ему осталось не более ста лет. Для Земли подобное развитие событий станет катастрофой.

Стоит заметить, что официальная наука не поддерживает такую версию. Ученые уверены, что Солнце может просуществовать 10-15 миллиардов лет, из которых прошло всего 5 миллиардов лет. Человечеству в ближайшее время не стоит опасаться катастрофы в виде потухшего Солнца, говорят представители официальной науки.