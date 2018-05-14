Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье завершила обследование места падения американского самолёта «Каталина»

В соответствии с планом международного военного сотрудничества Министерства обороны России в Приморье продолжается совместная российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения на территории края американских самолётов. Вместе с российскими поисковиками работает группа военнослужащих агентства по учёту потерь и пропавших без вести Министерства обороны США и ученые-археологи Питтсбургского университета.

Ученые и военные специалисты на первом этапе работы под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина» отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота. В военные годы для нужд советской армии по ленд-лизу было поставлено более 200 таких машин разных модификаций, имевших большой радиус действия.

Участники экспедиции провели осмотр места падения самолёта, обследовали прилегающую территорию, выполнили бурение шурфов в местах предполагаемого нахождения обломков. Поисковикам удалось извлечь на поверхность образцы обшивки летающей лодки и ряд маркированных деталей, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения. Все находки задокументированы, сняты на фото и видео с привязкой к местности, где были найдены. Далее работу с найденными артефактами продолжат ученые в условиях лаборатории.

Уже завтра российские и американские специалисты вертолётом армии ВВС и ПВО Восточного военного округа перелетят в город Арсеньев, где предположительно в годы холодной войны упал один из американских самолётов.

Планируется, что работа совместной экспедиции продлиться до 25 мая.