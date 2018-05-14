СРОЧНО: Путин и Пашинян проводят встречу в Сочи (ФОТО, ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян проводят встречу в Сочи.

Обращаясь к бывшему лидеру армянской оппозиции, которому на волне протестов удалось со второй попытки занять кресло главы правительства страны, Владимир Путин пожелал ему успехов и высказал надежду, что отношения Москвы и Еревана «будут развиваться так же поступательно, как до сих пор».

В свою очередь, Пашинян заверил Путина в продолжении союзнических отношений с Россией. «Никто не ставил и не думаю, что будет ставить под сомнение важность российско-армянских отношений», — цитирует его «Sputnik Армения».

«У нас есть энергия дать импульс и в политическом, и в торгово-экономическом смыслах», — пояснил Пашинян, добавив, что в Ереване «высоко ценят ту сбалансированную позицию, которую Россия имела в ходе нашего внутриполитического кризиса».

Встреча проходит на русском языке.