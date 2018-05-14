США отказались искать решение сирийского кризиса в Астане — Лаврентьев

Россия сожалеет по поводу отсутствия представителей Вашингтона на астанинских переговорах по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

На встрече с журналистами по итогам первого дня переговоров по Сирии в Астане дипломат отметил, что до этого американцы, хотя бы на уровне посольства, присутствовали. Однако на этот раз они и вовсе, отказались поддержать международные усилия по поиску мирного решения кризиса в САР.

«Мы в отношении этого сожалеем, так как считаем, что поиск различных вариантов мирного урегулирования может быть найден только за столом переговоров, а не посредством попыток выработки каких-то сценариев за спиной как у сирийского правительства, так и у международного сообщества», — заявил он.