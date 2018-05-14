США открыли посольство в Иерусалиме

Сегодня, 14 мая, в Израиле состоялась официальная церемония открытия американского дипломатического представительства, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалиим, передает Reuters.

Пять месяцев назад президент США Дональд Трамп согласился признать этот город столицей Израиля. Перенос посольства — символический шаг, подтверждающий это признание.

На открытие посольства прибыл глава Минфина США Стивен Мнучин. Выступая в ходе церемонии, он назвал перенос дипмиссии приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов.

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— USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) 14 мая 2018 г.

В общей сложности в американскую делегацию вошли 250 человек, включая конгрессменов, раввинов и представителей Белого дома, в том числе советников президента США Дональда Трампа — его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера.

Власти США выбрали для проведения торжественной церемонии открытия посольства в Иерусалиме именно 14 мая, поскольку в этот день отмечается 70-летие создания Израиля (или День независимости страны).

Независимость Израиля была провозглашена 14 мая 1948 года, после чего с территории новообразованного государства начали массово выселять арабов.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе дипмиссии из Тель-Авива, где она была открыта в марте 1949 года, в Иерусалим, который в этом документе назвал «неделимым городом» и признан столицей Израиля. Кроме того, закон закрепил за Израилем право, подобно любому суверенному государству, самостоятельно выбирать себе столицу.

Однако воплощать положения этого закона американские власти не спешили: его не ввел в силу ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш-младший, ни Барак Обама. Причиной промедления было их нежелание спровоцировать обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп в июне 2017 года отложил вступление закона в силу, хотя в ходе предвыборной кампании обещал наконец-то его реализовать. Это решение президент США принял позже — в декабре, когда, как пояснили в Белом доме, ему удалось «привести в соответствие историческую и существующую реальности».

Более того, американский лидер пригрозил оставить без помощи те страны, которые откажутся последовать его примеру.