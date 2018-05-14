США пригрозили Евросоюзу санкциями

Администрация президента США Дональда Трампа считает вполне возможным введение санкций против компаний стран — членов Евросоюза, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Заявление последовало в ответ на вопрос журналистов CNN о возможности введения санкций против ЕС в случае, если копании стран-участников продолжат сотрудничество с Ираном вопреки запрету со стороны США.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного иранского соглашения. Германия, Франция и Великобритания мгновенно отреагировали на этот шаг, заявив, что Трамп не имеет права принимать такие решения в одностороннем порядке, но президент США остался при своём мнении. При этом Дональд Трамп возобновил действие санкций против Тегерана и пообещал ввести дополнительные ограничения.