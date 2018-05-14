США выразили готовность помочь Франции в расследовании парижского происшествия

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американская сторона может помочь Франции в расследовании парижского происшествия, во время которого вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.

Она выразила соболезнования и заявила, что Соединенные Штаты предлагают любую нужную помощь в этом деле.

Напомним, что в результате нападения погиб один человек. Сообщали, что два человека серьезно ранены и находятся в критическом состоянии.

Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации).

Личность нападавшего установили. Им был Хамзат Азимов — выходец из Чечни 1997 года рождения, получивший позднее французское гражданство. Местные правоохранители ликвидировали его.

Полицейские также обыскали Страсбург, где когда-то жил мужчина.