Суд арестовал дочь главы северо-западного Ростехнадзора

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест дочери главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова – Елены Слабиковой – по делу о мошенническом хищении более 4,7 млрд рублей, передает РИАНовости.

Вопрос о мере пресечения для Слабиковой рассматривался в воскресенье, 13 мая, потому что слушание было отложено по просьбе защиты, которая попросила время на сбор документов, характеризующих обвиняемую.

Адвокаты Слабиковой представили ее дипломы и грамоты, включая школьный аттестат и красный диплом юридического факультета МГУ.

Сама Слабикова пожаловалась на условия содержания в СИЗО (к ней в камеру «привели девушку под метадоном, которую до сих пор не отпустило») и заявила, что ей не место там, где содержатся обвиняемые в кражах и торговле наркотиками.

«Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млн рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 9 июля 2018 года с содержанием в СИЗО-5», — прокомментировала последовавшее решение глава пресс-службы Дзержинского райсуда Дарья Лебедева.

По ее словам, предварительно судья задал Слабиковой вопрос о том, причисляет ли она себя к «белой кости».

Отец обвиняемой арестован также до 9 июля. В минувший четверг их с дочерью квартиры обыскали сотрудники ФСБ.

Георгий Слабиков частично признал вину в хищении. Следствие полагает, что Елена оказывала ему содействие в мошеннической деятельности, помогая легализовать похищенные средства путем покупки земли, строительства спорклуба и т.п.