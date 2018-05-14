Суд Ирака приговорил к казни убийцу российского дипломата

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к повешению террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, похищенного при нападении на автомобиль посольства в 2006 году. Заявление об этом было получено от представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, передает РИА Новости.

Обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой и сообщил, что двоих дипломатов застрелили, еще двоих зарезали. Тела погибших были сброшены в реку Тигр.

Террористы напали на автомобиль с россиянами 3 июня 2006 года. Во время нападения погиб охранник посольства Виталий Титов, остальные четверо сотрудников посольства — третий секретарь Федор Зайцев, водитель Анатолий Смирнов, повар Ринат Аглиулин и сотрудник СВР Олег Федосеев были захвачены в плен. Тела убитых были найдены только в 2012 году.

В 2006 году президент России Владимир Путин посмертно наградил Аглиулина, Зайцева, Смирнова, Титова и Федосеева орденами Мужества.