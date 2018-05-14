Суд отклонил жалобу на блокировку сайтов Ходорковского

Суд признал законной блокировку сайтов «Ходорковский.ру», «Открытая Россия», «Вместопутина.ру» и «МБХ медиа». Об этом сообщает издание «МБХ медиа», выходящее на сайте «Собчак против всех».

Основатель заблокированных СМИ Михаил Ходорковский подавал жалобы к Роскомнадзору и Генпрокуратуре.

Суд встал на сторону прокуратуры, которая заявляла, что эти четыре проекта связаны и распространяют «информационные материалы нежелательных организаций» — объединения «Открытая Россия».

В декабре 2017 года Роскомнадзор заблокировал издание «Открытая Россия» по требованию Генпрокуратуры — ведомство сочло организацию нежелательной в РФ. В феврале 2018 года Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа» и другие ресурсы Ходорковского.

После этого сайт «МБХ медиа» переехал на платформу Sobchakprotivvseh.ru, запущенную для выдвижения на выборах Ксении Собчак.