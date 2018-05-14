Telegram обратился в Мосгорсуд с жалобой на блокировку мессенджера

Юристы Telegram Messenger LLP подали апелляционную жалобу на решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram в России.

Жалоба подана в Мосгорсуд 11 мая. Она размещена на сайте международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы мессенджера.

«Меры, предпринимаемые Роскомнадзором для ограничения доступа к Telegram, привели к тому, что в период с 16 апреля 2018 года по настоящее время операторами связи блокировалось до 20 миллионов IP-адресов, миллионы остаются заблокированными и в настоящее время», — говорится в жалобе.

Отмечается, что «эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram».