Telegram оспорил решение о блокировке

Юристы Telegram оспорили решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.Меры, предпринимаемые Роскомнадзором для ограничения доступа к Telegram, пишет Чиков, привели к тому, что операторы связи блокировали до 20 миллионов IP-адресов, миллионы остаются заблокированными и сейчас."Большинство заблокированных адресов принадлежат международным интернет-компаниям, включая Google, Amazon, Digital Ocean и Microsoft. Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram", — отметил адвокат.Десятки предприятий понесли и продолжают нести убытки, заявил он. Чиков добавил, что читатели по меньшей мере шести интернет-изданий ("Петербургский дневник", CodaStory, FlashNord, FlashSiberia, tayga.info и "7x7"), использующих IP-адреса, заблокированные Роскомнадзором, испытывали проблемы с доступом к СМИ.Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян: через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.