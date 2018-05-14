Телохранитель Кайли Дженнер опроверг слухи об изменах

Поклонники Кайли Дженнер ищут повод для новостей, на этот раз уличив девушку в изменах своему жениху Трэвису Скотту, от которого та родила дочь Сторми. Фанаты предположили, что Кайли связывали романтические отношения с ее телохранителем Тимом Чунгом, мол, Сторми не очень похожа на своего отца. Журналисты решили узнать правду.



Тима подловили в нерабочее время и решили поинтересоваться, кто же отец? Конечно, из-за неожиданности вопроса ребром телохранитель Дженнер решил не комментировать ситуацию. Мужчина просто не знал, как правильно поставить речь и не обидеть ни кого из членов семейства Кайли и Скотта, а также не пустить новые слухи. Вскоре телохранитель всё же решил высказаться на счет предположений поклонников и уверил всех, что все они абсолютно абсурдны. «Я очень закрытый человек и обычно никогда не отвечаю на сплетни и истории, которые просто смехотворны. Из глубокого уважения к Кайли, Трэвису, их дочери и их семьям я хотел бы сказать, что мои отношения с Кайли и ее семьей были ограничены моими профессиональными обязанностями. Здесь нет никакой истории, и я прошу, чтобы средства массовой информации больше не включали меня в какой-либо рассказ, который дискредитирует их семью».

Впрочем, такое внимание к его персону, даже из-за таких домыслов, на руку парню. Помимо защиты важных персон, Чунг подрабатывает моделью. Отметим, что после появившихся в сети сплетен, аккаунт инстаграма Тима пополнился на 200 тысяч подписчиков.

Напомним, что Дженнер настолько счастлива рождению малышки, что не может насмотреться на маленькую Сторми. Кайли даже рассказала своим читателям в twitter о том, на кого похож ее ребенок, и уж точно не на Чунга. Сделала она это вступив в диалог с одним из поклонников. Читатель поинтересовался у Кайли, как поживает ее дочь. «Она очень похожа на меня в младенчестве,» отвечает звезда на вопрос подписчика и добавляет, что смотрит на нее буквально целый день.

Благодаря отцу Кайли Дженнер, Кейтлин Дженнер, можно узнать, как Сторми будет выглядеть через несколько месяцев. Поздравляя свою дочь с рождением малышки, отец выложил в своем инстаграме фото, на котором изображена Кайли в младенчестве.