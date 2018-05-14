Tesla открыла компанию для производства электромобилей в КНР

Компания-производитель электромобилей Tesla, принадлежащая Илону Маску, 10 мая зарегистрировала в Шанхае «дочку» — Tesla Shanghai, которая, согласно данным реестра, займется не только электромобилями, но также запасными частями и аккумуляторами для них, передает Reuters.

Tesla давно начала изучать возможности открыть в Шанхае предприятие для производства электромобилей, чтобы выбиться в лидеры этого быстрорастущего китайского рынка — в том числе за счет отсутствия ввозных пошлин.

Пока непонятно, является ли открытие Tesla Shanghai частью этих планов.

На данный момент Tesla торгует в Китае только электромобилями, ввезенными из США. Также в КНР зарегистрирована принадлежащая ей фирма по продажам и научно-исследовательским разработкам.

Tesla работает с 2003 года, ее основатель — знаменитый своими амбициозными проектами бизнесмен Илон Маск. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто (США, Калифорния).