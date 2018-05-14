The Weeknd с Беллой Хадид на показе в Каннах

Модное шоу Fashion For Relief в Каннах, организатором которого стала Наоми Кэмпбелл, не прошел без слухов и сплетен. На мероприятии появились именитые звезды, одними из которых стали модель Белла Хадид и музыкант The Weeknd. Те снова вместе, и это не может не радовать поклонников!



Белла принимала непосредственное участие в показе и прошлась по подиуму, показывая новые наряды сезона. В это время ее бойфренд сидел в зале и наслаждался фигурой красотки. Артист занял место в первом ряду, чтобы получше рассмотреть девушку, которая вновь к нему вернулась после расставания.

21-летнюю модель и 28-летнего певца ранее застукали целующимися на вечеринке в Каннах. Как говорят инсайдеры, на вечеринке звезды не отходили друг от друга. Они уединились в ВИП-зоне, мило общаясь и целуясь. Единожды Белла покинула своего избранника, чтобы потанцевать со своими друзьями.

На этот раз парочка не сможет отрицать своего присутствия на фотографии. То, что это все же The Weeknd свидетельствует серия снимков из самолета в его Instagram и комментарий «FR», что трактовать можно как Франция.

Ранее модель и сестру Джиджи Хадид застали на свидании с Fai Khadra. Парочку сначала сфотографировали в торговом центре, а потом в компании друзей в районе Фэрфакс в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что Белла выглядела счастливой и много улыбалась. Возможно, пару связывают лишь дружеские отношения, но пока ничего не известно.

После первого дня мероприятия в сети появились слухи о том, что Белла весь вечер провела вместе с бывшим возлюбленным The Weeknd. Якобы у пары вновь вспыхнули теплые чувства, из-за чего те подумывают о возобновлении отношений. Но сама модель сразу опровергла слухи. «Это была не я», — написала она в комментариях под новостью портала E! News в Instagram.