Трамп обсудил с Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану, сообщил Белый дом."Президент подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении Белого дома.Разговор состоялся в субботу, уточнил Белый дом. Также обсуждалась торговля между двумя странами.Трамп на прошлой неделе заявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана с Ираном по ядерной программе Тегерана и вводят санкции. Администрация США заявляет, что, помимо ядерной программы Тегерана, ее беспокоит программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты.