Тренер "Шахтера" Фонсека: мы доказали, что чемпионами становятся на поле

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Футболисты "Шахтера" выиграли чемпионат Украины, так как были наиболее искренней командой и сумели доказать, что чемпионами становятся на поле, а не за его пределами, заявил главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека.

"Шахтер" в воскресенье стал 11-кратным чемпионом Украины, обыграв в домашнем матче 31-го тура первенства "Верес" из Ровно со счетом 1:0. Встреча была под угрозой срыва, потому что "Верес" отказывался от выхода на поле, ссылаясь на массовое отравление в команде.

По информации местных СМИ, руководство "Вереса" приняло решение отправиться на матч с "Шахтером" на автобусе, и по дороге около 10 игроков отравились. После этого команда покинула Харьков и также на автобусе поехала назад в Ровно. Однако руководство Украинской премьер-лиги пригрозило "Вересу" техническим поражением, и в день игры ровенская команда все же прибыла на матч, уже на самолете.

"Позвольте мне сказать о важных вещах. В чемпионате успеха заслуженно добилась более искренняя команда. В этом сезоне все старались делать все, чтобы "Шахтер" не стал чемпионом. Эпизод с данным матчем еще раз доказывает то, о чем я сейчас говорю. Одна команда пытается делать из украинского чемпионата цирк, и сегодня она смогла найти для него клоунов", - приводит слова Фонсеки официальный сайт "Шахтера".

"Но мы не предоставили им возможности в турнире, где реально стараются делать все, чтобы свергнуть "Шахтер". Произошедшее перед сегодняшним матчем было клоунской выходкой: очень бедной и грязной игрой того, кто думает, что можно делать все – даже то, что запрещено. А мы показали, что чемпионами становятся на поле. Весь этот год я чувствовал, что мы должны бороться против всех. И даже так у нас все получилось. Они играли грязно, а мы – чисто, и только на поле смогли победить", - добавил специалист.