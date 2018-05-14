У актера Бориса Клюева из «Ворониных» обнаружили рак легких

У актера театра и кино Бориса Клюева может быть рак легких. Об этом в эфире НТВ рассказал режиссер Владимир Бейлис.

По его словам, сейчас «делаются процедуры, все делается для того, чтобы было все исправлено».

«Врачи сообщили ему, что есть некие предпосылки [к раковому заболеванию], но точного подтверждения еще никакого нет, диагноза точного нет, он только сдает анализы и проходит обследование. Никто еще не знает, что у него», — добавил режиссер.

Клюев играет в Малом театре, преподает актерское мастерство в Щепкинском училище. Он известен по фильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить…», сериалу «Воронины».

В апреле Клюев сообщил ТАСС, что у него обнаружили болезнь легких. «Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился», — говорил актер.