У звезды "Ворониных" диагностировали рак легких

Рак легких — такой страшный диагноз поставили народному артисту Российской Федерации Борису Клюеву, в наибольшей степени известному по телевизионному сериалу "Воронины", в котором он играл "Николая Петровича".Источником этой печальной информации, по данным СМИ, является Владимир Бейлис — режиссер Малого театра, в котором работает Клюев. Бейлис, при этом, не смог предоставить данные о состоянии актера на данный момент, однако отметил, что тяжелая болезнь не смогла помешать Клюеву играть в театре."Ему сейчас приходится довольно тяжело, однако он не сдается и, в частности, продолжает играть в театре. Я не знаю деталей о ходе лечения, но он конечно же подвергается специальной терапии, то есть медики делают все возможное для того, чтобы исправить ситуацию", — говорит режиссер Малого театра.В конце апреля появилась информация о проблемах с легкими, которые были выявлены у семидесятитрехлетнего актера. Однако на тот момент не было конкретных данных о заболевании Клюева — отмечалось лишь, что актер не стал ложиться в клинику.Кроме "Ворониных", Борис Клюев известен по серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в которых он сыграл Майкрофта Холмса. Плюс, в свое время Клюев играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Физрук".