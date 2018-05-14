Украинского консула-антисемита в Гамбурге отстранили от работы

Украинский консул в Гамбурге Василий Марушинец, против которого в МИД открыли дисциплинарное производство, отстранен от работы.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, в ближайшее время возможен отзыв консула.

«Министерство иностранных дел не только не терпит, а решительно осуждает любые проявления антисемитизма. Поэтому сразу после появления сообщений о возможных антисемитских сообщениях украинского консула в Гамбурге госсекретарь МИД открыл дисциплинарное производство. Сейчас консул отстранен от работы, в ближайшее время возможен его отзыв», — сказала Беца.

Она добавила, что МИД сообщит подробности инцидента по результатам основательной проверки, которая сейчас продолжается.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Марушинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.