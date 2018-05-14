В Британии начали незаконно задерживать и допрашивать россиян

Показать меню
Актуально
Третьяк: удивлен вылетом белорусов из элиты ЧМ по хоккею, дело в тренере Льюисе - 01:07 Третьяк: удивлен вылетом белорусов из элиты ЧМ по хоккею, дело в тренере Льюисе Хоккеист Линус Виделль перешел из "Трактора" в рижское "Динамо" - 01:19 Хоккеист Линус Виделль перешел из Зрада: Студентов украинского университета отправили на практику в Крым (ВИДЕО) - 01:40 Зрада: Студентов украинского университета отправили на практику в Крым (ВИДЕО) Воспитанницы Пансиона МО РФ с трибун наблюдали за парадом Победы на Красной - 01:49 Воспитанницы Пансиона МО РФ с трибун наблюдали за парадом Победы на Красной площади Евровидение: У британской певицы отобрали микрофон на сцене - 01:58 Евровидение: У британской певицы отобрали микрофон на сцене Женщина достигнет оргазма в 6 раз быстрее – назван научно обоснованный способ - 02:13 Женщина достигнет оргазма в 6 раз быстрее – назван научно обоснованный способ Объявили победителя конкурса «Евровидение-2018» - 02:35 Объявили победителя конкурса «Евровидение-2018» Скончался известный российский политолог Игорь Бунин - 03:05 Скончался известный российский политолог Игорь Бунин Макрон соболезнует пострадавшим в связи с происшествием в центре Парижа - 03:14 Макрон соболезнует пострадавшим в связи с происшествием в центре Парижа Чаниев победил Барросо в бою за титулы WBO International и IBF Intercontinental - 03:19 Чаниев победил Барросо в бою за титулы WBO International и IBF Intercontinental Фехтовальщица ЦСКА Виолетта Храпина в составе российской сборной выиграла - 04:01 Фехтовальщица ЦСКА Виолетта Храпина в составе российской сборной выиграла серебро этапа Кубка мира в Дубае Facebook активирует услугу «Проверка безопасности» в Париже - 04:35 Facebook активирует услугу «Проверка безопасности» в Париже Битва за Молдову начинается в Кишинёве - 05:01 Битва за Молдову начинается в Кишинёве КНР начала ходовые испытания первого китайского авианосца 13 мая - 05:47 КНР начала ходовые испытания первого китайского авианосца 13 мая Шведа, угрожавшего политикам, задержали полицейские Стокгольма - 07:00 Шведа, угрожавшего политикам, задержали полицейские Стокгольма «Поразительная параллель»: В Британии сравнили Трампа с Ельциным - 07:19 «Поразительная параллель»: В Британии сравнили Трампа с Ельциным Ломаченко установил рекорд по количеству боев до титулов в трех весовых - 08:06 Ломаченко установил рекорд по количеству боев до титулов в трех весовых категориях
» » В Британии начали незаконно задерживать и допрашивать россиян

В Британии начали незаконно задерживать и допрашивать россиян


Добавлено: 14 май 2018 в 22:54,
В Британии начали незаконно задерживать и допрашивать россиян

Британские пограничники и полицейские проводят немотивированные задержания и допросы россиян, сообщается в понедельник на сайте посольства РФ в Лондоне.

В дипломатическом ведомстве отметили, что среди задержанных российских граждан - прибывшие в страну на законных основаниях - при наличии британской визы.

«Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилёте до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте на основе конфиденциальности для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию», - говорится в сообщении.

В конце марта посольство РФ в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в стране и рекомендовало воздержаться от поездок в Великобританию.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Валентина Матвиенко назвала расходы на работу фондов ОМС «безумными»


День 14 мая в истории


Государство построит одноэтажные дома с «дешёвой» ипотекой


Материалы по теме:

Посольство России в Лондоне выпустило серию предупреждений для россиян
Россиянам рекомендовали взвесить целесообразность посещения Британии
Посольство России в Лондоне предупредило британцев о сложностях с визами
Посольство РФ в Лондоне предостерегает россиян от «психологического давления» в Британии
Добавлено: 14 май 2018 в 22:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
МИД начал дисциплинарное производство по консулу в Гамбурге

МИД начал дисциплинарное производство по консулу в Гамбурге

Российский псведо-оппозиционер массово разводил украинских патриоток на деньги

Российский псведо-оппозиционер массово разводил украинских патриоток на деньги

Телохранитель Кайли Дженнер опроверг слухи об изменах

Телохранитель Кайли Дженнер опроверг слухи об изменах

Законы, вступающие в силу 14 мая

Законы, вступающие в силу 14 мая

Новости России
еще новости
МЧС пересчитало пожароопасные ТРЦ. Что делают их владельцы

МЧС пересчитало пожароопасные ТРЦ. Что делают их владельцы

РЖД имеют потенциал развития в Африке — торгпред РФ

РЖД имеют потенциал развития в Африке — торгпред РФ

Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Кобзон отказался участвовать в открытии Крымского моста

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Новак: ОПЕК+ имеет все инструменты для балансировки рынка

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри после перенесенного сердечного приступа

Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри после перенесенного сердечного приступа

Белла Хадид о хейтерах и своем вечно серьезном лице:

Белла Хадид о хейтерах и своем вечно серьезном лице: "Мне всегда не нравилась моя кривая улыбка"

Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери

Снова разлад: Дональд Трамп забыл поздравить Меланию Трамп с Днем матери

Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл

Накануне свадьбы принц Гарри и Меган Маркл "сбежали" в загородный коттедж — попрощаться с холостой жизнью

Новости политики
еще новости
Запад готовится к захвату Калининграда

Запад готовится к захвату Калининграда

Экс-депутат Рады: США махнули рукой на Украину

Экс-депутат Рады: США махнули рукой на Украину

Встреча Путина и Пашиняна: о чём говорили лидеры

Встреча Путина и Пашиняна: о чём говорили лидеры

Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Эксперт предупредил о новых вбросах компромата против РФ из-за утечки доклада главы MI5

Новости экономики
еще новости
Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Новости общества
еще новости
Дочери Петра Порошенко отгуляли выпускной в престижном британском колледже – фото появились в Сети

Дочери Петра Порошенко отгуляли выпускной в престижном британском колледже – фото появились в Сети

Более 100 кинологических расчетов в составе 21 команды ВС РФ принимают участие в третьем отборочном этапе Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Более 100 кинологических расчетов в составе 21 команды ВС РФ принимают участие в третьем отборочном этапе Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Музей Победы приглашает на экскурсию по экспозиции, посвященной воинам-афганцам

Музей Победы приглашает на экскурсию по экспозиции, посвященной воинам-афганцам

Боец «Азова» унизил Порошенко во время официальной церемонии

Боец «Азова» унизил Порошенко во время официальной церемонии

Происшествия
еще новости
В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

Новости Украины
еще новости
Горловка: боевики нагнетают слухи о «наступлении ВСУ». Угроза мирным жителям

Горловка: боевики нагнетают слухи о «наступлении ВСУ». Угроза мирным жителям

Украинец пытался вывезти в Россию военное оптическое устройство

Украинец пытался вывезти в Россию военное оптическое устройство

Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

Порошенко предложил странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

Мировые новости
еще новости
Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)

Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)

Украина попала в десятку лучших выступлений на Евровидении

Украина попала в десятку лучших выступлений на Евровидении

Новые санкции против РФ: Евросоюз направил новый пакет санкций против причастных к выборам в Крыму

Новые санкции против РФ: Евросоюз направил новый пакет санкций против причастных к выборам в Крыму

Смертельное ДТП в Беларуси: погибли дети из Украины

Смертельное ДТП в Беларуси: погибли дети из Украины




Лента новостей
В Херсонской области начала работу патрульная полиция Крыма - 23:19 В Херсонской области начала работу патрульная полиция КрымаМузей Победы приглашает на экскурсию по экспозиции, посвященной воинам-афганцам - 23:13 Музей Победы приглашает на экскурсию по экспозиции, посвященной воинам-афганцамЕда для похудения: сбрасываем вес правильно - 22:50 Еда для похудения: сбрасываем вес правильноУкраинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО) - 22:49 Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)Россия всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею - 22:41 Россия всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккеюFacebook заблокировал около 200 приложений из-за скандала - 22:41 Facebook заблокировал около 200 приложений из-за скандалаВ Москве оштрафовали казака за хулиганство на акции «Он нам не царь» - 22:41 В Москве оштрафовали казака за хулиганство на акции «Он нам не царь»Вывод капитала из РФ за квартал превысил годовой прогноз - 22:41 Вывод капитала из РФ за квартал превысил годовой прогнозЗа пост главы ОКР поборются фехтовальщик и пловец - 22:40 За пост главы ОКР поборются фехтовальщик и пловецЧисло погибших в Газе палестинцев увеличилось до 50 - 22:40 Число погибших в Газе палестинцев увеличилось до 50Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд - 22:28 Цены на нефть обновили 2-х летний рекордБелла Хадид о хейтерах и своем вечно серьезном лице: "Мне всегда не нравилась моя кривая улыбка" - 22:21 Белла Хадид о хейтерах и своем вечно серьезном лице: Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в столкновениях в секторе Газа - 22:13 Аббас объявил трехдневный траур по погибшим в столкновениях в секторе ГазаFIGC: энтузиазм Манчини стал главным при выборе тренера сборной Италии - 21:56 FIGC: энтузиазм Манчини стал главным при выборе тренера сборной Италии
Последние новости
В СБУ утверждают, что предотвратили похищение в Украине гражданина РФ - 00:42 В СБУ утверждают, что предотвратили похищение в Украине гражданина РФ Дочери Петра Порошенко отгуляли выпускной в престижном британском колледже – фото появились в Сети - 00:08 Дочери Петра Порошенко отгуляли выпускной в престижном британском колледже – фото появились в Сети МИД Германии отреагировал на скандал с украинским консулом-антисемитом - 00:05 МИД Германии отреагировал на скандал с украинским консулом-антисемитом Более 100 кинологических расчетов в составе 21 команды ВС РФ принимают участие в третьем отборочном - 00:02 Более 100 кинологических расчетов в составе 21 команды ВС РФ принимают участие в третьем отборочном этапе Международного кинологического конкурса «Верный друг» В России в первые дни мая подорожал бензин - 23:57 В России в первые дни мая подорожал бензин Кудрин согласился стать кандидатом в главы Счетной палаты - 23:57 Кудрин согласился стать кандидатом в главы Счетной палаты Журналисты узнали о сотрудничестве Скрипаля со спецслужбами Чехии и Эстонии - 23:57 Журналисты узнали о сотрудничестве Скрипаля со спецслужбами Чехии и Эстонии Причиной нападения на директора школы в Забайкалье стала плохая характеристика - 23:57 Причиной нападения на директора школы в Забайкалье стала плохая характеристика СМИ узнали о переназначении Новака главой Минэнерго РФ - 23:56 СМИ узнали о переназначении Новака главой Минэнерго РФ На Байконуре закроют «Гагаринский старт» - 23:55 На Байконуре закроют «Гагаринский старт» Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством - 23:54 Эрдоган заявил, что Израиль является террористическим государством Экономим с Audi - 23:51 Экономим с Audi Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри после перенесенного сердечного приступа - 23:42 Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри после перенесенного сердечного приступа
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"