В Британии начали незаконно задерживать и допрашивать россиян

Британские пограничники и полицейские проводят немотивированные задержания и допросы россиян, сообщается в понедельник на сайте посольства РФ в Лондоне.
В дипломатическом ведомстве отметили, что среди задержанных российских граждан - прибывшие в страну на законных основаниях - при наличии британской визы.
«Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилёте до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте на основе конфиденциальности для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию», - говорится в сообщении.
В конце марта посольство РФ в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в стране и рекомендовало воздержаться от поездок в Великобританию.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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