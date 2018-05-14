В Британии начали незаконно задерживать и допрашивать россиян

Британские пограничники и полицейские проводят немотивированные задержания и допросы россиян, сообщается в понедельник на сайте посольства РФ в Лондоне.

В дипломатическом ведомстве отметили, что среди задержанных российских граждан - прибывшие в страну на законных основаниях - при наличии британской визы.

«Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилёте до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте на основе конфиденциальности для учёта и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию», - говорится в сообщении.

В конце марта посольство РФ в Лондоне предупредило о возможном росте антироссийских настроений в стране и рекомендовало воздержаться от поездок в Великобританию.

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