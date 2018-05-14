В Хабаровском крае на полигоне ВВО стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж -2018»

В Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Князе-Волконский стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж-2018», входящий в программу «АрМИ-2018».

В борьбу за право представлять Вооруженные Силы России на международном этапе вступили сильнейшие снайперские пары из военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, общевойсковых командных училищ Министерства обороны, ДОСААФ России –– всего около 80 человек.

На церемонии открытия к военнослужащим с приветственными словами обратились представители Главного командования Сухопутных войск, Восточного военного округа.

После завершения торжественной части участники соревнований приступили к выявлению сильнейших в «Снайперском биатлоне», где будут определены лучшие мастера меткого огня в индивидуальном зачете.

В ходе прохождения данной дисциплины снайперы должны преодолеть трассу протяженностью около тысячи метров и продемонстрировать свои навыки в меткости стрельбы при выполнении задач на огневых рубежах, поразив мишени из пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД, а также в метании гранаты.

В ходе проведения конкурса снайперы и снайперские пары определят победителей в таких видах программы как, «Стрельба на зачет», «Снайпер в обороне», «Снайпер в наступлении», «Стрельба ночью», «Стрельба по воздушной цели», «Специальная стрельба», «Найти и уничтожить», «Стрельба выносом точки прицеливания», «Гонка патрулей», «Снайперская эстафета».

Военнослужащие будут выполнять огневые задачи с применением винтовок СВД, автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и Ярыгина.

Также снайперы продемонстрируют свои навыки в оборудовании и маскировке огневой позиции с использованием подручных средств.