В Херсонской области начала работу патрульная полиция Крыма

В Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.

Возглавил отдел старший лейтенант Виктор Левченко. В нем будут работать 65 патрульных полицейских, в задачи которых входит контроль основных трасс, соединяющих материк с полуостровом.

Полицейские будут дислоцироваться на блокпостах в Геническом, Каланчакском и Чаплынском районах Херсонской области.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о задачах патрульной полиции Крыма.

Фото: пресс-служба Нацполциии