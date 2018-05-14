В Херсонской области начала работу патрульная полиция Крыма

В Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.
Возглавил отдел старший лейтенант Виктор Левченко. В нем будут работать 65 патрульных полицейских, в задачи которых входит контроль основных трасс, соединяющих материк с полуостровом.
Полицейские будут дислоцироваться на блокпостах в Геническом, Каланчакском и Чаплынском районах Херсонской области.
Ранее глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о задачах патрульной полиции Крыма.
Фото: пресс-служба Нацполциии