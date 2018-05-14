В КНР назвали визит Путина важнейшим событием

Важнейшим событием для Китая станет визит Президента России Владимира Путина и его переговоры с Си Цзинпинем, Председателем КНР, в июне этого года. Об этом сказал Лю Пинь, заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы в ходе встречи с российскими журналистами в Пекине.

Отвечая на вопрос «Парламентской газеты» о том, как КНР оценивает содержащиеся в доктрине национальной безопасности США определения Китая и России как главные угрозы для Америки в ХХI веке, высокопоставленный дипломат отметил, что подобные документы выдержаны в давно не соответствующем реальности стиле и менталитете «холодной» войны.

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Но Китай «не воспринимает всерьез угрозы третьих стран», придерживаясь своего пути развития. Вместе с Россией КНР имеет общие интересы и намерен поддерживать стратегическую безопасность, укрепляя международное право на принципах Организации Объёдиненных Наций. Из слов Лю Пиня также следует, что попытки использовать Индию в качестве некоего противовеса Китаю, обречены на провал. Недавняя встреча лидеров двух стран в Ухане продемонстрировала, что Пекин привержен идее дружбы и добрососедства с Индией, а проблемы вокруг демаркации совместной границы «являются эфемерными» и не способны помешать взаимовыгодному сотрудничеству двух великих держав.

Китай также поддерживает необходимость сохранить ядерное соглашение с Ираном, сказал дипломат, а намерение разрушить это соглашение и нарастить санкции против Тегерана «вызывают досаду и непонимание».

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