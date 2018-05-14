В МИД отстранили консула в Гамбурге «за антисемитизм»

Консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца отстранили от работы за скандальные заявление и, возможно, даже отзовут на Родину.

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца отметила: «Министерство иностранных дел не только не терпит, а решительно осуждает любые проявления антисемитизма. Поэтому сразу после появления сообщений о возможных антисемитских сообщениях украинского консула в Гамбурге госсекретарь МИД открыл дисциплинарное производство. Сейчас консул отстранен от работы, в ближайшее время возможен его отзыв».

Она добавила, что сейчас идет основательная проверка относительно Марушинца и ее результаты будут озвучены позже.