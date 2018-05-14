В Москве оштрафовали казака за хулиганство на акции «Он нам не царь»

Тверской суд Москвы оштрафовал одного из казаков, избивавших нагайками митингующих на несанкционированной акции «Он нам не царь» 5 мая. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и приговорил его к штрафу в одну тысячу рублей.

По словам собеседника агентства, «в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний молодой человек, который 5 мая 2018 года на Пушкинской площади, находясь в казачьей форме, совершил ряд хулиганских действий в отношении участников несогласованной публичной акции».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда, казака зовут Евгений Федорченко. Суд оштрафовал его за «неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах».

Несанкционированные акции 5 мая были направлены против президента Владимира Путина. Выступления организовал оппозиционер Алексей Навальный. Полиция жестко разогнала мирные и не согласованные с местными властями митинги, задержав около 1600 человек по всей стране, больше всего в Москве, Петербурге и Челябинске.

Между тем сегодня пришел ответ от мэрии Москву на запрос Совета по правам человека. В мэрии заявили, что представители казачьих обществ и «Национально-освободительного движения» не привлекались к охране порядка в столице 5 мая.