В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

В Лудзьком воеводстве Польши автобус международного сообщения, перевозящий граждан Украины, упал в ров и перевернулся на бок.

Сообщается, что ДТП произошло вчера вечером между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2.

Всего в автобусе, ехавшем из Щецина в Черновцы, находилось 28 человек. Штабной сержант Роберт Боровский из полиции в городе Згеж отметил: «Все они иностранцы, в основном украинцы» .

По его словам, по невыясненным пока причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся на бок. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек, которому оказали помощь на месте.

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