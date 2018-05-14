В России разработают «оружие» против микробов-убийц

Программа борьбы с устойчивыми к антибиотикам штаммами будет взята под государственный контроль

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бьют тревогу: к 2050 году мутирующие микробы могут стать причиной массовой пандемии, которая будет уносить по десять миллионов жизней в год. Для сдерживания резистентности (устойчивости) ведущих возбудителей инфекций человека к антимикробным препаратам, в Совете Федерации утвердили первоочередные меры антибактериальной защиты граждан. Помимо выпуска новых «узких препаратов», этот перечень предусматривает обязательную вакцинацию населения, мониторинг создания эпидемиологической ситуации и создание специальной службы.

Вместо «магической пули» получили «ковровые бомбардировки»

Когда в 30-х годах прошлого века Александр Флеминг создал пенициллин, он был уверен, что изобрёл «магическую пулю». Спустя восемьдесят лет учёные сравнивают действие антибиотиков на человеческий организм уже с «ковровыми бомбардировками», которые поражают не только возбудителей инфекции, но и иммунную систему. Кроме того, массовое применение антибиотиков способствуют мутации микроорганизмов. Читайте по теме

Импортные таблетки получат российскую прописку

«Такую мутацию следует рассматривать как общебиологический процесс. Повлиять на него мы не в силах», — утверждает внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Между тем распространение новых штаммов, подчёркивают эксперты, не носило бы такой фатальный характер, если бы люди не употребляли антибиотики при каждом лёгком недомогании. Кроме того, противомикробные препараты широко и бесконтрольно используются в сельском хозяйстве и ветеринарии. Всё это также способствует увеличению количества устойчивых микроорганизмов.

«Сегодня резистентность микробов к антибиотикам является национальной угрозой», — заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова на заседании Экспертного совета по здравоохранению при комитете.

С такими же проблемами сталкиваются и другие страны. По данным ВОЗ, антимикробная резистентность становится причиной смерти 700 тысяч пациентов. К 2050 году человечество может вернуться в «доантибиотическую» эру, когда не останется ни одного эффективного против микробов препарата. Любая эпидемия гриппа может вызвать пандемию, которая унесёт около десяти миллионов жизней. Для сравнения: от онкологических заболеваний, которые сегодня называют «чумой XXI века», в год умирают два миллиона жителей планеты.

С микробами будут бороться при помощи «точечных» препаратов и вакцин

В России проблема резистентности микробов к антибиотикам приблизилась к критическому уровню. Особенно быстро мутируют штаммы в стационарах. По информации Минздрава, более 15 процентов штаммов синегнойной палочки в отделениях реанимации устойчивы ко всем имеющимся антибиотикам. Это значит, что в первую очередь эта бактерия угрожает здоровью пациентов, которые только что перенесли сложную операцию, находились на искусственной вентиляции лёгких и так далее. Ослабленный организм может не справиться с опасным микробом, из-за чего мутация штаммов и их устойчивость к лекарственным препаратам сводят на нет результаты высокотехнологичных и дорогостоящих вмешательств. Читайте по теме

Валентина Матвиенко назвала расходы на работу фондов ОМС «безумными»

О том, как сегодня лечат больных с резистентностью, рассказал завкафедрой Российского университета дружбы народов Сергей Зырянов. Если такая устойчивость отмечается при госпитальной пневмонии, врачи назначают одновременный курс из двух-трёх антибиотиков. Зачастую это — единственный способ, который позволяет предотвратить летальный исход. Если же лечение подобрано неправильно, летальность при этом диагнозе доходит до 40 процентов.

«Средний счёт законченного случая пневмонии в Москве составляет 66 тысяч рублей», — привёл данные Зырянов. Эта сумма, по его словам, намного превышает утверждённую оценку стоимости лечения тяжёлых инфекций. Другими словами, чтобы спасти пациента, медики сегодня должны выйти за рамки утверждённой сметы.

Над новыми антибиотиками узкого спектра, которые будут поражать инфекции точечно, уже вовсю работают российские компании, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб. Сейчас Россия занимает одно из лидирующих положений по разработке инновационных препаратов, к которым не смогут «приспособиться» микробы. Минпромторг поддерживает разработчиков субсидиями, но на скорое внедрение антибиотиков нового поколения в ведомстве не рассчитывают.

Для того чтобы в ожидании появления новых препаратов спасти больных, осенью прошлого года Правительством была принята Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности. Этот документ рассчитан до 2030 года и включает в себя такие пункты, как информирование граждан о последствиях бесконтрольного употребления антибиотиков, проведение мониторинга по резистентности, создание эпидемиологической службы и обязательную вакцинацию населения.

Средний счёт законченного случая пневмонии в Москве составляет 66 тысяч рублей.

Вакцина против возбудителей инфекций — один из важнейших принципов профилактики антимикробной резистентности, считают эксперты. В будущем, как пообещали в Роспотребнадзоре, календарь прививок в России будет расширен, чтобы каждый гражданин был с детства защищён от возбудителей инфекций.

Все предложения Экспертного совета будут переданы в Правительство, что позволит ускорить выполнение Стратегии.

Яндекс.Дзен

Какую компенсацию получит пассажир за утерянный багаж и задержку рейса?

День 14 мая в истории

Государство построит одноэтажные дома с «дешёвой» ипотекой