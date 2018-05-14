В России в первые дни мая подорожал бензин

С 7 по 11 мая розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране выросли на 40 и 38 копеек - до 39,37 и 42,18 рубля за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Центральном федеральном округе – на 47 копеек (39,06 рубля за литр). Цены на Аи-95 заметнее всего выросли в Северо-Кавказском федеральном округе – на 49 копеек (42,32 рубля за литр).

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за тот же период увеличилась на 80 рублей, до 52492 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за неделю выросла на 38 копеек – до отметки 42,21 рубля за литр. Наибольший рост также зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – на 52 копеек, до 40,62 рубля за литр.