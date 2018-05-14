В Севастополе командующий ЧФ открыл турнир по хоккею с шайбой на Кубок адмирала Ф.Ф.Ушакова

В Севастополе в честь 235-летия со дня образования Черноморского флота состоялось торжественное открытие Первого турнира по хоккею с шайбой на Кубок адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Открывали турнир командующий ЧФ Александр Витко и легенда советского хоккея Александр Якушев, который провёл первое символическое вбрасывание шайбы.

Сюрпризом для зрителей и моряков-черноморцев стало продемонстрированное видеопоздравление с 235-летием флота от олимпийских чемпионов - сборной России по хоккею с. шайбой

Перед началом турнира гости провели награждение лучших игроков и победителя детского турнира по хоккею «Кубок Победы».

Настоящим подарком для севастопольских любителей хоккея стал гала-матч с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира по хоккею разных лет из команды «Легенды хоккея» и хоккейной команды «Друзья ВМФ».

В составе команды «Легенды хоккея» на лёд вышли командующий ЧФ Александр Витко, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Владимир Мышкин и другие звёзды советского и российского хоккея.

Победу в матче со счётом 9:8 одержала команда «Легенды хоккея», две шайбы в ворота «Друзей ВМФ» забросил адмирал Александр Витко.

Справочно:

Открытый турнир по хоккею на Кубок адмирала Ф.Ф.Ушакова проводится в Севастополе впервые. Инициатором проведения выступил командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

В турнире принимают участие команды из разных регионов России и сборные команды видов, родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

За Кубок борются хоккейные команды: Черноморского флота «Черноморец», главного командования Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, МЧС России, Михайловской военной артиллерийской академии и сборная Крыма.

Матчи турнира проводятся с 14 по 20 мая в Севастополе и Симферополе. Финал Кубка и награждение команд состоится 20 мая Севастополе.