В СМИ появилась информация о молодом медике, который погиб в зоне конфликта на Донбассе (ФОТО)

Вчера стало известно о том, что в результате очередных обстрелов со стороны российско-террористических войск в зоне проведения ООС на Донбассе погиб 24-летний медик из 95-й бригады Олег Бокач.СМИ отмечают, что парень погиб в ночь на тринадцатое мая, спасая бойца. Трагедия произошла в одной из самых горячих точек Донбасса – неподалеку от населенного пункта Авдеевка.Отмечается, что Олег Бокач был уроженцем Полтавской области. После окончания медицинского колледжа парень с Николаевки пошел служить по контракту медиком в Вооруженные силы Украины. Он проходил службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.