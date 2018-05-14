В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

Миллиардер из Соединенных Штатов Америки Стив Уинн снял с аукционных торгов принадлежащее ему полотно Пабло Пикассо, представляющее собой автопортрет признанного художника. Автопортрет Пикассо "Моряк" был снят с аукциона потому, что картина была повреждена при неизвестных обстоятельствах.По данным аналитического агентства Bloomberg, автопортрет Пикассо, о котором идет речь, был выставлен на торги аукционного дома Christie's — стартовая цена полотна составляла семьдесят миллионов долларов.Однако что-то пошло не так — дорогое полотно было повреждено, поэтому его владелец отдал "Моряка" на реставрацию. Обстоятельства происшествия, в результате которого человечество едва не лишилось картины Пикассо, не раскрываются, однако известно, что инцидент произошел в минувшую пятницу.Есть сведения, согласно которым Стив Уинн когда-то уже повреждал другое свое полотно Пикассо — он показывал картину друзьям, однако случайно ткнул в нее локтем, проделав тем самым дыру в полотне. Миллиардер, по некоторым данным, страдает от какого-то заболевания, связанного с нарушением бокового зрения.