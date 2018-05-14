В США рассказали об угрозе столкновения России и Израиля в Сирии

Угроза военного столкновения Израиля и России в Сирии существует, но она минимальная, считает бывший посол Израиля в США, президент Института Израиля в Вашингтоне Итамар Рабинович.

По его словам, у России сильная оборонная промышленность и Россия хочет, чтобы ее вооружение превосходило аналоги. При этом он сказал, что Москва не хотела бы, чтобы ее вооружение, поставленное сирийской стороне, «было испытано» в боевых действиях.

Рабинович считает, что руководство Израиля наверняка говорило российской стороне, что не хочет дойти до того, чтобы из-за ситуации в Сирии российское оружие было «протестировано».

«Угроза столкновения есть, но я думаю, что она минимальная… Я надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Рабинович на лекции в МГИМО.

При этом бывший посол Израиля в Вашингтоне сказал, что Тель-Авив не видит угрозы в российском присутствии в Сирии, в отличие от иранского.

«Война в Сирии завершена. Мы можем понять российское присутствие в Сирии. Вы — великая держава, у вас военная база в Сирии, вы хотели, чтобы (президент Сирии Башар) Асад был у власти. Вы этого добились. Вы сохраняете минимальное присутствие у Сирии. Израиль не видит в нем угрозы», — отметил Рабинович.

Он добавил, что у Израиля и России есть каналы координации, которые помогают предотвратить столкновения сторон.

«Что касается присутствия Ирана, то это угроза. Зачем им баллистические ракеты в Сирии?», — сказал бывший посол Израиля в США. По его словам, ливанское движение «Хезболлах» использует иранские ракеты, которые угрожают Израилю.

Между Израилем и Россией с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить военных двух стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии. Одним из его элементов является «горячая линия» между командным центром в Тель-Авиве и российской авиабазой «Хмеймим».

Между Россией и Израилем поддерживается активный политический диалог. Сложилась практика регулярных политических консультаций, осуществляется делегационный обмен на различных уровнях.