В учениях ПВО ЮВО в зимнем периоде обучения основное внимание уделялось противовоздушным боям с применением авиации

В зимнем периоде обучения с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного в Ставропольском крае и на Кубани, было проведено более 2 тыс. учебных занятий, в том числе более 500 боевых стрельб.

На полигоне Молькино в Краснодарском крае, Николо-Александровский и Серноводское в Ставропольском крае зенитчики отрабатывали задачи по обеспечению действий мотострелковых подразделений в условиях применения противником высокоточного оружия и радиоэлектронного подавления и выполнили стрельбы из ЗСУ «Шилка», ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Игла» на других полигонах в Краснодарском крае и на Кубани.

В ходе учений совершенствовались навыки уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью около 300 м/сек на высоте до 1000 м и на дальностях до 5 тыс. м.

Для обучения стрелков-зенитчиков использовался имитатор воздушной цели. Не менее половины занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

Особенностью мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения стали учебные противовоздушные бои, в которых роль условного воздушного противника выполняла авиагруппа штурмовиков Су-25СМ и истребителей МиГ-29 4-й армии ВВС и ПВО округа.