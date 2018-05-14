Виктория Скрипаль сообщила об окончательном отказе в визе

Великобритания вновь отказала в получении британской визы Виктории Скрипаль — родственнице пострадавших в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

14 мая Виктории пришел отказ в выдаче визы из-за нарушения «пункта 2.4», сообщила она RTVI. Как отмечает телеканал, речь, вероятно, идет об отсутствии спонсорского письма в списке необходимых для получения визы документов.

По словам Виктории Скрипаль, ей объяснили, что ее зарплаты в 115 тысяч рублей не хватит на поездку в Великобританию. А из-за того, что за нее никто не поручился, есть вероятность того, что она не вернется в Россию.

«Даже если за меня весь мир поручится, Великобритания меня к себе не пустит», — заявила Скрипаль. Она добавила, что будет и дальше подавать заявки на визу.

Скрипаль также рассказала, что за последнее время не получала никаких новостей о своей сестре.

Сергей и Юлии Скрипали попали в реанимацию больницы в Солсбери 4 марта. По мнению британских властей, их пытались убить российские спецслужбы, используя для этого нервно-паралитический яд «Новичок». В России это отвергают.

Виктория Скрипаль после отравления появилась на нескольких российских телешоу и раздала десятки интервью. Источник в британском правительстве называл ее пешкой в руках Кремля.