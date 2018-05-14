Власти Сингапура объяснили его выбор для встречи лидеров США и КНДР

Основные причины выбора Сингапура местом проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына озвучил министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син. Как сообщает Channel NewsAsia, на парламентских слушаниях он заявил, что свою роль сыграли принципиальная позиция по геополитическим вопросам и нейтралитет.

Чань Чунь Син отметил, что «маленьким странам» больше, чем другим следует придерживаться строгих принципов в политике, и, по его мнению, Сингапур уже долгое время отвечал этому критерию. Ранее Сингапур уже становился площадкой для переговоров мировых лидеров: в 2015 году там состоялась историческая встреча между лидерами Китая и Тайваня — Си Цзиньпином и Ма Инцзю.

Лидеры США и КНДР встретятся 12 июня в Сингапуре. Темой саммита станет ядерное разоружение Северной Кореи. В качестве возможного места проведения рассматривались Пекин, Пхеньян и Улан-Батор, однако позже они были отвергнуты из соображений безопасности.