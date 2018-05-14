Впервые в Помпеях нашли останки лошади

Необычное открытие было сделано в Помпеях: впервые в этом древнем городе обнаружены полные останки лошади. К открытию привело сотрудничество ученых с прокуратурой Неаполя и местным подразделением службы карабинеров по охране культурного наследия.

Правоохранительные органы Италии с августа 2017 года расследуют дело преступной группы, которая занималась незаконными раскопками в районе Помпей. Подземные тоннели, сооружаемые черными археологами в поисках древних артефактов, вызывали разрушения стен домов и фресок и непоправимые нарушения культурного слоя. Ученые провели лазерное сканирования местности, где действовали черные археологи, и составили карту 60 метрового подземного хода на территории богатой римской виллы, стоявшей к северо-западу от городских стен. Затем с целью помочь в расследовании, а одновременно сохранить поврежденные памятники там были проведены раскопки.

Вилла была частично раскопана уже в 1907 – 1908 годах, когда были открыты жилые помещения и хозяйственные постройки, где работники виллы делали вино и оливкое масло. Новая зона раскопок расположена немного южнее.

Самой необычной находкой на этот раз стала лошадь, погибшая во время извержения Везувия в 79 году. До этого момента в Помпеях находили останки только ослов и мулов, но в данном случае размеры, пропорции скелета и четкий отпечаток левого уха, оставшийся в грунте, позволяют точно утверждать, что это лошадь. Для своего времени лошадь была весьма крупной – 150 сантиметров в холке. Археологи сумели сделать гипсовую отливку ее тела. Остатки железных удил, уздечки и бронзового украшения на затылке указывают, что это был ценный конь, принадлежавший знатной особе. Конь погиб от вулканических газов прямо в своих яслях. Рядом были найдены останки еще одной лошади меньшего размера, но они сохранились лишь частично.