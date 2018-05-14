Все фракции Думы внесли законопроект о наказании за поддержку западных санкций

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение в России западных санкций.

Документ, как следует из его карточки, был разработан руководителями обеих палат парламента Вячеславом Володиным (Госдума) и Валентиной Матвиенко (Совет Федерации) и всеми думскими фракциями.

Он дополняет Уголовный кодекс статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам».

За отказ гражданам России, российским компаниям или учреждениям в совершении обычных хозяйственных операций из-за антироссийских санкций предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей, а также ограничение либо лишение свободы, либо принудительные работы сроком до четырех лет.