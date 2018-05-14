Встреча Путина и Пашиняна: о чём говорили лидеры

Президент России Владимир Путин принял в Сочи премьер-министра Армении Николома Пашиняна.

Российский лидер выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран как это было и прежде и пожелал успехов на новом посту.

Во время разговора президент России отметил, что Москва рассматривает Ереван как ближайшего союзника и партнёра в регионе.

Напомним, в Сочи проходит саммит ЕАЭС, во время которого у Путина запланированы встречи с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым, президентом Республики Белорусь и главой Киргизии.