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Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане


Добавлено: 14 май 2018 в 05:54, Категория: Россия
Второй выброс пепла за день зафиксировали на камчатском вулкане

Специалисты из Института вулканологии и сейсмологии ДВО Российской академии наук зафиксировали второ выброс пепла за день на вулкане Карымский на Камчатке. Он находится в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Отмечается, что высота второго выброса оказалась больше предыдущего. Она составила 3,5 километра над уровнем моря.

Вулкану установили оранжевый код авиационной опасности. Пепел опасен для летательных аппаратов, совершающих полеты низко.

МЧС сообщает, что пеплопадов в камчатских населенных пунктах быть не должно.

Ранее на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Американский лидер Дональд Трамп объявил штат Гавайи зоной бедствия. Ему предоставят федеральную помощь.


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Добавлено: 14 май 2018 в 05:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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