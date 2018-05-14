Вывод капитала из РФ за квартал превысил годовой прогноз

Частный сектор с января по апрель 2018 года вывел из России 21 млрд долларов — на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года (тогда было выведено 17,9 млрд долларов за первый квартал и 24,8 млрд долларов за весь год), сообщается на сайте Банка России.

ЦБ РФ отмечает, что чистое кредитование в нынешнем году осуществлялось по большей части «за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора».

За первый квартал 2018 года международные резервы РФ выросли на 21,8 млрд долларов (по сравнению с 14,9 млрд долларов прироста в аналогичном периоде 2017 года).

В марте Центробанк уточнил прогноз по оттоку капитала из России на нынешний год: при среднегодовой цене нефти 60 долларов за баррель (по базовому сценарию) — 19 млрд долларов. Соответственно, прогнозный годовой показатель оказался превышен уже в первом квартале.