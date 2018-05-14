Яркий образ: Пэрис Хилтон стала главной звездой благотворительного вечера в Каннах (ФОТО)

В минувшее воскресенье состоялся гала-ужин благотворительной организации Fashion for Relief в рамках Каннского кинофестиваля 2018 года. Звездой, а точнее говоря, принцессой вечера стала Пэрис Хилтон, которая появилась на красной дорожке в пышном платье.37-летняя, как предполагают многие фанаты, беременная Хилтон сияла в золотом «кукольном» платье благодаря вышивке из пайеток. Дополнила свой образ звезда бриллиантовыми украшениями: браслетом, часами и, конечно же, помолвочным кольцом с внушительного размера камнем.Напомним, что в сети не утихают слухи о беременности Пэрис Хилтон. Поводом для разговоров послужили фотографии, на которых она запечатлена с округлым животом. Сама Пэрис эти разговоры никак не комментирует. Кроме этого, в прессе обсуждают и предстоящую свадьбу светской дивы с ее возлюбленным Крисом Зилкой. Влюбленные начали встречаться в февраля 2016 года, а в начале этого года Крис сделал Пэрис предложение.