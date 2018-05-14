За пост главы ОКР поборются фехтовальщик и пловец

В выборах главы Олимпийского комитета России будут участвовать два кандидата — вице-президент ОКР Станислав Поздняков и член исполкома ОКР Александр Попов. Об этом ТАСС сообщил источник в Олимпийском комитете России.

14 мая завершился прием заявок от кандидатов на пост главы организации. Выборы пройдут 29 мая. Действующий президент ОКР Александр Жуков решил в них не участвовать из-за высокой загруженности в Госдуме.

44-летний Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию.

46-летний Попов — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.