За продажу краснокнижных животных и рыб предложили ужесточить уголовное наказание

Наказание за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу или охраняемых международными договорами России, следует наказывать тюремным заключением на срок до 4 лет.

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Соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса, разработанный специалистами Минюста, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Законопроектом предлагается усилить наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до четырёх лет, взамен предусмотренного в настоящее время трёхлетнего срока.

Кроме того, инициатива предполагает расширить круг субъектов преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 2581 УК путём исключения «должностных лиц», а также дополнить часть третью названной статьи новым квалифицирующим признаком в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

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